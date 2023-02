Cuatro días de feriado de carnaval con altos y bajos en Otavalo

El último feriado de carnaval en el cantón Otavalo tuvo realidades distintas para el sector hotelero del “Valle del Amanecer”.

Varios establecimientos fueron ocupados al 100%, mientras que otros recibieron en porcentajes menores a turistas nacionales e internacionales.

Liseth Quinchiguango, recepcionista del Hostal Santa Fe, ubicado en la calle Colón, entre Modesto Jaramillo y Sucre, por ejemplo, aseguró que la capacidad de 70 personas que tiene la edificación en donde labora, estuvo utilizada en su totalidad.

“Pienso que nuestro diseño rústico les gusta a los viajeros, pues nos han dicho que es algo diferente a otros lugares.

Asimismo, las recomendaciones que dan personas que ya nos han visitado a sus familiares, amigos y allegados en general, son claves para que se hospeden con nosotros”, señaló Quinchiguango.

Eventos disponibles en el feriado de carnaval en Otavalo

Sin duda, una manera de impulsar el turismo es ofrecer eventos originales al público que puedan ser disfrutados por grandes y chicos.

En este sentido, para el feriado de carnaval en específico, diferentes instancias como la Municipalidad y los Comités Organizadores de los Pawkar Raymis, entre otros, se preocuparon por organizar espectáculos, como conciertos, desfiles de moda, presentaciones dancísticas, concursos, etc; para los 4 días de feriado de carnaval.

No obstante, si bien las alternativas estuvieron ahí, para Fabián Chiza, administrador del Hotel Coraza, hizo falta promocionar más estas propuestas, así como los atractivos locales en general.

“El feriado de carnaval en Otavalo para nosotros no estuvo tan positivo. Esto se debe a que no hay una difusión turística de Otavalo como era antes. Ahora se ha apagado mucho eso, y por ende la gente no se enteró de lo que iba a haber”.

“En nuestro caso tuvimos aproximadamente un 20% de ocupación”, manifestó Chiza, sin dejar de mencionar igualmente que se depende mucho del gusto del cliente y de su bolsillo, que son parámetros determinantes para elegir un lugar dentro del sector hotelero.

Versión Municipal sobre el feriado de carnaval

Por el lado del ayuntamiento, Marcelo Lema, director de desarrollo económico, en cambio informó que este feriado ha dejado buenos dividendos en el ámbito del alojamiento, argumentando que de acuerdo a una encuesta realizada por los funcionarios de la dependencia que preside, se ha promediado un 95% de ocupación hotelera.

Como respaldo a esta aseveración, se pudo evidenciar un lleno absoluto en los eventos organizados por la institución en la tradicional Plaza de Ponchos, a donde confluyeron tanto ciudadanos otavaleños, así como visitantes de Quito, Ibarra, Ambato, Guayaquil, y demás localidades del Ecuador y el mundo.

Turistas nacionales y el sector hotelero

En lo que sí coincidieron mayormente los funcionarios hoteleros que fueron entrevistados por este rotativo, es que los visitantes mayormente fueron nacionales antes que internacionales.

Este es el caso de “Tú Hostal”, otra de las opciones dentro del sector hotelero para el alojamiento en la zona céntrica (Colón, entre Bolívar y Roca), que albergó principalmente a ciudadanos ecuatorianos por sobre extranjeros.

“Tuvimos un 50% de ocupación durante el feriado, principalmente con turistas nacionales. Esperábamos un poco más de visitantes, pero igual sí tuvimos afluencia”, expresó Jairo Piedra, recepcionista del establecimiento.

Promoción en el sector hotelero

Al igual que el administrador del Hotel Coraza, el recepcionista de Tú Hostal, opinó que el tema de la promoción es un campo que se debe explotar a mayor escala en el sector hotelero.

Sin embargo no responsabilizó de aquello exclusivamente al Municipio, sino a todos los ciudadanos que están inmersos en el ámbito turístico, a quienes recomendó utilizar a fondo las redes sociales por ejemplo, como un método para exponer los diferentes parajes naturales que tiene el cantón, así como los servicios que brindan.