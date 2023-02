Álvaro Castillo: “Debemos hacer un solo puño por Imbabura”

Dos acciones puntuales e inmediatas realizará el actual alcalde electo de Ibarra, Álvaro Castillo.

La primera es remitir una carta al Presidente de la República Guillermo Lasso, en la cual solicitará que se entregue el presupuesto a la Ciudad Blanca.

“Me gustó las palabras del Presidente Lasso, quien dijo que tiende las manos a todos aquellos que dirigirán ciudades y provincias.

Entregaré la primera comunicación al Primer Mandatario diciéndole cuál es el atraso de la provincia, por no atender los temas elementales”, dijo Castillo.

Otra acción que prevé realizar el nuevo alcalde de la ciudad es concretar una reunión entre los seis alcaldes de la provincia con el Prefecto ganador Richard Calderón, el fin del encuentro, sería “hacer un solo puño por Imbabura”, dijo.

“Yo no tengo problema en invitar a los coidearios nuestros y a los alcaldes que ganaron otras tiendas políticas a realizar un solo trabajo provincial, porque la gente no quiere más peleas, más divisiones, insultos, etc.

La lección que deja Ibarra es para toda la vida”, comentó.

Nueva Administración

Sobre el Concejo Municipal, Castillo indicó que cuatro candidatos de su partido serán parte del cuerpo colegiado: Edwin Vásquez, María José Monje, Galo Zamora y Raiza Zamora, quien podría ser designada como la nueva vicealcaldesa de la Ciudad, puesto que logró la votación más alta en esta dignidad, así lo afirmó Castillo.

Sobre su caminar hacia el sillón municipal, el alcalde electo, indicó que, hasta el momento, no tiene definido un equipo de trabajo.

Explicó que diseñará un mecanismo de selección para los nuevos funcionarios, dijo que realizará un concurso de méritos y oposición para elegir a gerentes y directivos que trabajarán a su lado en la Alcaldía.

Así mismo, aseguró que como parte de su gestión, se prevé sacar al Centro de Privación de la Libertad de la ciudad de Ibarra. De igual manera, Castillo informó que se reunió con los trabajadores municipales y les aseguró que no habrá despidos, pero que será firme en controlar las acciones de los funcionarios públicos, pues su objetivo es trabajar con transparencia y honestidad.

“Todos se enderezará en el Municipio, que se ha convertido en la cueva de Rolando: va entrando y va pagando por algún servicio, eso lo sabe todo Ibarra. A ponerse en fila: planificación, avalúos y la comisaría de construcciones, también, los fiscalizadores foráneos, Ibarra se pondrá en línea recta, que es lo que necesita” advirtió.

Traspaso de funciones

Sobre el proceso de traspaso de funciones, Castillo señaló que aún no está nada planificado.

Mencionó que cuando el equipo nuevo se encuentre conformado, en el área administrativa, legal, financiera se reunirán con los actuales funcionarios municipales.

También, afirmó que como alcalde no le corresponde fiscalizar a la administración que culmina su periodo en mayo, dijo que existen entes competentes para esa labor.