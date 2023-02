Andy Chicaiza ha decidido ceder este año, pero no tanto

Luis Andrés Chicaiza Morales, volante otavaleño que vive las últimas semanas del mercado de transferencias en la congeladora, rompió el silencio al referirse a su relación con Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Reacción

Andrés Chicaiza, en charla con Mundo Deportivo de radio Cobertura, mencionó que para este 2023 decidió no ceder tanto como en años pasados, con la dirigencia del conjunto universitario.

Esto mientras parece dispuesto a vivir el último año de contrato con el equipo albo cobrando todo lo que está firmado.

“Quiero ser honesto con lo que ha pasado. Yo no soy exigente y en estos años he venido cediendo mucho. Este año también he cedido, pero no lo que la dirigencia ha querido. No estoy de acuerdo en ceder lo que me han pedido”, añadió el habilidoso mediocampista oriundo del Valle del Amanecer.

Posición

Sobre su posición para esta temporada, Chicaiza explicó: “Tengo un año más de contrato con Liga, este es mi último año.

Estoy entrenando en la Sub 19, y de esa manera creo que voy a seguir. Si hay alguna alternativa saldré, sino seguiré entrenando con el director técnico Édison Mendez en esta categoría”.

“Tuve la opción de ir a Delfín, pero no se dio por el tema económico. Se dieron ofertas de Garcilaso de Perú y de Orense, las cuales no se dieron por un tema económico.

Hasta la oferta de Orense yo bajé y cedí, mi postura siempre ha sido ceder hasta donde alcance.

No me he querido quedar en Liga como se dice, porque cuando uno no se siente querido es mejor irse, pero el contrato se tiene que respetar”, dijo el jugador en relación a las ofertas que ha tenido para salir del elenco universitario y continuar jugando en otro equipo, informó futbolecuador.