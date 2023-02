Heidi es una joven figura del ciclismo

Lleva dos años metida de lleno en el ciclismo de ruta y ya ha logrado convertirse en la mejor del país en su categoría. Se trata de Heidi Flores Chaglia.

Su último gran logro

En el Campeonato Nacional de Ciclismo, que días atrás se cumplió en Tulcán, Flores se alzó como la mejor del país en la categoría juvenil damas. En 3 horas, 40 minutos y 18 segundos completó el desafío de más de 105 kilómetros.

“Estoy muy contenta y, hasta ahora, no lo puedo creer. Estoy muy agradecida, en primer lugar, con Dios por permitirme disfrutar de este hermoso deporte”, mencionó la pedalista otavaleña sobre su logro.

Sus inicios

Pero todo tiene un inicio. En el caso de Heidi, el 2021 fue el año donde se involucró por completo con el ciclismo en la modalidad de ruta.

Explicó que dos miembros de su familia le inculcaron para que practique el deporte de los “Caballitos de acero”.

“He tenido el apoyo de mi primo (Anthony Saavedra) con quien salgo a entrenar. Es mi compañero y, a la vez, mi entrenador, ya que siempre me pide que me esfuerce más y que le siga el paso; y, una, para no quedarse, tiene que hacer ese esfuerzo”, dijo Flores.

Heidi ha visto reflejado todo su esfuerzo en títulos. Por ejemplo: dos veces consecutivas ha ganado la Vuelta Ciclística al Ecuador en la categoría juvenil damas.

También es bicampeona de su categoría en la prueba de ruta en el Campeonato Nacional de Ciclismo.