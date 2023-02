Movistar sumó siete medallas en nacional

El Team Movistar-Best PC se llevó un total de 7 medallas del Campeonato Nacional de Ciclismo, certamen que se cumplió el último fin de semana en la capital de la provincia del Carchi.

Protagonistas

Ana Gabriela Vivar sumó dos preseas (oro en ruta y plata en la contrarreloj individual); Camila Vega dos (oro en la contrarreloj y bronce en la ruta) y Erik Pozo (bronce en la ruta juvenil).

También sumaron metales a nivel colectivo. Por ejemplo: en equipos mixtos juvenil oro y bronce en equipos varones.

Reacción

“Es un campeonato que nunca voy a olvidar”, dijo Vivar, quien registró un tiempo de 3 horas, 55 minutos y 54 segundos, después de 125 kilómetros de carrera en los cuales dejó en el camino a Michela Molina, Esther Galarza y la experimentada Miryam Núñez.

La jornada para la escuadra continental se completó con dos medallas de bronce en la categoría juvenil.

En varones Erik Pozo subió al tercer casillero del podio, después de completar 125 kilómetros en 3:30:20.

En damas, Camila Vega, quien fue medallista de oro en la contrarreloj del sábado, fue tercera con un crono de 3:49:08.

Lo malo

Sin embargo, no todo fue color rosa para el Movistar-Best PC, ya que en la prueba de ruta en la categoría no pudieron retener el jersey tricolor que, en la edición del año anterior, lo ganó Richard Huera Montenegro, quien no terminó la competencia de ruta.