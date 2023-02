Policía hace reclutamiento de jóvenes de Cayambe y Pedro Moncayo para sus filas

Como parte del proceso de reclutamiento de jóvenes para el nivel técnico operativo de la Policía Nacional, el cual está dirigido a pueblos y nacionalidades indígenas del país, miembros de la entidad salvaguardista socializaron los pormenores de esta iniciativa a ciudadanos cayambeños y pedromoncayenses.

La actividad realizada en el Teatro “Luis Felipe Borja” del Municipio de Cayambe, contó con un nutrido grupo de participantes, quienes acudieron para empaparse a fondo de esta alternativa laboral que les plantea el Estado ecuatoriano.

Al respecto, el coronel Patricio Pazmiño, comandante de la Sub Zona Pichincha, manifestó que muchas de las veces los habitantes de la zona rural no conocen de este tipo de procesos, por lo cual no pueden postular.

En este sentido, estas socializaciones buscan llegar con la información pertinente a un mayor número de jóvenes, que anhelan convertirse en elementos policiales.

Cabe señalar que el presente proceso está habilitado para las postulaciones desde el pasado 8 de febrero, teniendo como fecha máxima para hacerlo, hoy sábado 11.

Quienes deseen aplicar deben cumplir con varios requisitos, como: ser ecuatoriano de nacimiento; tener mínimo 18 años y máximo 22 años, 11 meses, 30 días a la fecha del registro; tener estatura mínima 162cm descalzos; poseer título de bachiller; no haber sido dado de baja, destituido, separado o cesado de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, etc; no haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por cualquier delito; no registrar procesos judiciales de carácter penal pendientes; no haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos o contravenciones en asuntos de violencia intrafamiliar o de género; no se necesita tener la nota habilitada del Examen de Acceso a la Educación Superior (Senescyt); no haber incurrido en el cumplimiento de los deberes y responsabilidades como ecuatorianos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador; no deber dos o más pensiones alimenticias; aprobar cada una de las fases del proceso de reclutamiento, selección e ingreso; no estar afiliado a ningún partido político; entre otras.

Para más información al respecto del proceso las personas interesadas pueden acceder a la página: www.reclutamiento.policia.gob.ec