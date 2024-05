El presidente de México, Andrés López Obrador, dijo que el juicio, que entabló en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en contra de Ecuador, no ha terminado.

“Todavía no termina el juicio. Lo que se pedía con las medidas cautelares era que se proteja la Embajada (en Quito)”, dijo Obrador.

Además, la mañana de este 23 de mayo de 2024, se conoció la resolución de la Corte Internacional de Justicia en la que rechazó las medidas cautelares solicitadas por México, después del ingreso de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en Quito, el pasado 5 de abril de 2024.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador manifestó su «beneplácito» porque la Corte reconoció que el Gobierno ecuatoriano ya había garantizado por escrito el respeto a la sede diplomática mexicana.

Alejandro Celorio. , el consultor jurídico de la Cancillería mexicana, comentó en La Haya que, «si bien México no recibió las medidas provisionales solicitadas ante la Corte, sí recibe lo que estaba buscando: un reconocimiento de que la inviolabilidad de los locales (diplomáticos) es absoluta, no acepta excepciones, y el compromiso de Ecuador de que no ingresará a los locales de México».