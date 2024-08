Disputa de Abad y Noboa de nuevo en la palestra

El espectáculo político ya es “pan de cada día”. Esta semana, de nuevo los medios nacionales se volcaron a Verónica Abad, vicepresidenta de la República, quien afirma que se encuentra secuestrada en Israel, puesto que no le dieron permiso para retornar al país. El viernes, Abad dijo que si asume la presidencia, en enero, podría retomar diálogos con México. De igual manera, en una entrevista, comentó que el Presidente de la República, Daniel Noboa, no se “atreve a decir la verdad, sobre su ruptura”. Hasta el momento, la presidencia no se ha pronunciado al respecto, pero, seguro no tarda en hacerlo, quizá a través de un Tic Tok, pues es la red social donde el Jefe de Estado responde a sus políticos contrarios. Mientras esta pugna sigue, la violencia en el país no para, junio, fue el mes más violento en Ecuador. Al parecer, entrar con tanques y todo un ejército a sectores de riesgo, no solucionan los problemas de inseguridad y violencia.